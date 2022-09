José e l'Inter: basta amarezze

Lo scorso anno la Roma ha rimediato solo cadute rovinose, senza mai esser stata in partita: alle due sconfitte di campionato va aggiunta quella di Coppa Italia. Tre partite strane con la Roma in difficoltà fin dall'inizio e nella prima all'Olimpico l'Inter era 3-0 dopo 39 minuti. Non è andato bene neanche il tentativo in Coppa Italia, quando Mourinho accusò la squadra di mancanza di carattere. Infine, nel ritorno in campionato a San Siro ancora un tris per l'Inter e a nulla è servita la rete nel finale di