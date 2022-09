Inter, Marotta: "Abbiamo gli stessi punti dell'anno dello scudetto con Conte, dopo la sosta ci riprenderemo"

Mercoledì sera a cena tra gli ospiti dell'ex presidente nerazzurro Ernesto Pellegrini, insieme ai campioni della Coppa Uefa del 1991, era presente anche l'amministratore delegato dell'Inter Beppe Marotta che si è soffermato sulla crisi della squadra allenata da Inzaghi. “Guardate - le sue dichiarazioni riportate dal quotidiano sportivo - che oggi l’Inter ha gli stessi punti che aveva nell’anno dello scudetto con Conte, e dopo sette giornate ha segnato tre gol in più e ne ha subiti 11 come allora, per cui sono convinto che dopo la sosta ci riprenderemo”.

Dopo la pausa per gli impegni delle Nazionali, a San Siro andrà in scena Inter-Roma sabato 1° ottobre.

