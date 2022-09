Inter, il vero Lukaku è la luce in fondo al tunnel. Oggi torna in campo

Non potrà mai Lukaku in solitudine risollevare da terra una squadra che ha problemi dalla testa ai piedi: per risolverli serve uno sforzo collettivo, non la bacchetta magica di un singolo. Ma il rientro del belga nelle sue terre, l’1 ottobre contro la Roma a San Siro,dà comunque un nuovo senso alla ripartenza interista: anche se non vincerà le partite da solo, è il numero 90 la luce da seguire per uscire fuori dal tunnel. Tra l’altro, la squadra stava iniziando a essere disegnata sul centravantone, come un compasso tutto pareva destinato a girare attorno a lui. La buona notizia per Inzaghi è cheda oggi Rom inizia a lavorare sul campo, sotto il controllo dello staff, passo avanti importante nel recupero dopo settimane passate tra piscina, sala pesi e infermeria. La prossima settimana, invece, lavorerà direttamente con la squadra per preparare la sfida in casa col vecchio maestro Mourinho: se tutto continuerà ad andare bene, e non ci sono motivi per pensare il contrario, Lukaku dovrebbe essere al suo posto al centro dell’attacco dopo la sosta.

(gasport)