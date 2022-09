In corsia di sorpasso: Zalewski mette la freccia

Un anno fa (il 24 settembre) Zalewski perdeva dopo una lunga e travagliata malattia, papà Christopher che non lo avevamai visto giocare dal 1’con la nazionale polacca. Nicola lo ha celebrato domenica, partendo titolare (come era già accaduto contro l’Olanda qualche giornoprima) in una gara fondamentale contro il Galles, vinta 1-0 da Lewandowski e compagni che ha evitato (per ora) alla nazionale del ct Michniewicz la retrocessione nella Nations League. (...) Prima però c’è la Roma. La sua Roma. Nicola è nato a Tivoli e ora ha preso casa in zona Casal Palocco,a 500 metri dalla villa di Pellegrini. (...) . I 90 minuti contro il Galles sono il miglior biglietto da visita in vista dell’Inter. Spinazzola non è al meglio, Mou ci pensa. Ma se non sarà a Milano, il rientro in pianta stabile è comunque dietro l’angolo. Le 12 gare in 44 giorni che attendono la Roma (in media una ogni 3 giorni emezzo) sono troppe per non rivedere Nicola di nuovo protagonista. (...) E attenzione, perché prima o poi, anche quest’anno lo vedremo a destra. Nella passata stagione ci giocò dal 1’ soltanto nell’ultima giornata contro il Torino. Ora,con il solo Celik a presidiare la corsia dell’olandese, è quasi naturale attenderselo. Come il rinnovo di contratto. L’attuale scade nel 2025 ma Nicola rischia di andare al mondiale con l’accordo di un baby della Primavera. Non arriva a 500mila euro, numeri che in estate hanno già avvicinato un paio di club inglesi e il Borussia Dortmund. (...)

(Il Messaggero)