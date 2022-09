Il progetto stadio è pronto a partire

Sul tema stadio i Friedkin hanno mosso i primi passi individuando l'area di Pietralata e il resto della procedura dipende dalla presentazione del progetto che il Comune attende per la prossima settimana, forse già lunedì. In termini tecnici si tratta dello "studio di fattibilità", passaggio importante per stabilire un iter operativo.

Una volta che il dossier sarà stato inviato al Campidoglio la giunta potrà avviare il percorso per votare la delibera sul pubblico interesse e dovrà essere l'assemblea capitolina a votarla. Dopo l'ok comunale, il percorso attraverserà la Regione con la conferenza dei servizi e poi tornerà in Campidoglio per l'accordo finale: la convenzione urbanistica sarà l'ultima firma prima dell'inizio dei lavori.

Il sindaco Gualtieri, all'Olimpico per Roma-HJK, ha rassicurato i Friedkin sulle intenzioni della giunta. Il progetto Pietralata non sarà ostacolato dal mondo politico romano e sarà anche trattato con la necessaria velocità in modo da mantenere la promessa di inaugurare lo stadio entro il 2026. Il tema degli espropri sul terreno non rallenterà l'iter, così la pensano gli uffici legali delle parti.

(Corsport)