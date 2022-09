Il pasticcio Kluivert: Roma furiosa e lui ora rischia di restare

IL ROMANISTA (P. TORRI) - Il pasticciaccio di Craven Cottage, casa del Fulham. Dove non avranno il piacere di veder giocare Kluivert. È saltato il trasferimento in Premier. (...) La Federazione inglese in base al rigido regolamento reso ancora più rigido dopo la Brexit per il tesseramento degli stranieri, ha detto no alla richiesta del Fulham. Kluivert non ha i requisiti per giocare in Premier. (...) La figuraccia è tutta del Fulham e dei procuratori del giocatore, gli eredi di Raiola che, evidentemente, non sanno muoversi come era in grado di fare Mino (pensare che insieme al giocatore si erano impuntati, roba del tipo o Fulham o niente). Il club inglese alla Roma aveva anche chiesto la cortesia di spedire una lettera alla federazione inglese per spiegare i motivi del mancato utilizzo di Kluivert in precampionato. Lettera spedita, ma al contrario di quello che aveva garantito il Fulham, non è stata sufficiente a dare il semaforo verde per il giocatore in Premier. E così il trasferimento è saltato (...) E adesso? Il rischio che il figlio di Patrick rimanga da queste parti, è piuttosto concreto. Se non altro perché gran parte dei mercati europei, compreso il nostro, si chiuderanno nelle prossime ventiquattro ore. E il tempo per rimettere in piedi una trattativa di cessione definitiva è molto poco. Pinto comunque ci proverà. Forte della consapevolezza delle non poche offerte che nelle settimane scorse gli erano arrivate per l’olandese. Offerte, però, che il ds giallorosso era stato costretto a rispedire al mittente a causa della rigidità dell’entourage del giocatore che alla Roma aveva detto molto chiaramente che loro volevano andare solo al Fulham. (...) Per quello che si era saputo nelle settimane scorse, erano state almeno sei le squadre che avevano chiesto l’olandese: due italiane (Samp e Sassuolo), una portoghese (Sporting Lisbona), una spagnola (Espanyol), una olandese (Ajax) e una turca (Galatasaray). Le due italiane vogliono il giocatore solo in prestito, con Sporting, Ajax ed Espanyol ci sarebbe bisogno di tempo per trovare l’accordo. Tempo che avrebbe il Galatasaray visto che il mercato in Turchia chiuderà tra una settimana. Ma Kluivert ci vuole andare in Turchia? (...)

