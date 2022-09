Il numero dei falli lo decide il gioco

L'osservazione delle quattro partite di Champions League, con le squadre italiane coinvolte, mi è stata utile permettere a confronto gli arbitraggi dei quattro fischietti designati dall'Uefa: Taylor inglese (Juventus), Jovanovic serbo (Milan), Turpin francese (Inter) e Del Cerro spagnolo (Napoli). [...] In Italia la media del falli fischiati finora in Serie A è stata di 23 falli / gara, la media di Taylor e di Jovanovic nelle due partite osservate è stata di 28 falli e cioè + 18%. [...] Anche Turpin, pur con una gara corretta e veloce, non ha potuto fare a meno di fischiare 20 volte. [...] Ritornando in Serie A e cercando di capire le difficoltà degli arbitri, ben guidati da Rocchi, vorrei affermare che in questi ultimi anni troppe modifiche regolamentari sono state imposte, la più grande delle quali il rigore facili: ora per reazione ci sono pochi rigori. L'equilibrio ritornerà presto. [...] Pretendere da loro flessibilità di interpretazione vuol dire introdurre dubbi nella loro sicurezza con aumento degli errori. Gli arbitri, da sempre, si trascinano il grande problema della individuazione del fallo: è un contatto di gioco o un tentativo di danneggiare l'avversario? L'arbitraggio è questo, e pesa.

(P. Casarina - Corsera)