Il futuro dei conti della Roma passa anche per nuovi sponsor

IL ROMANISTA (P. TORRI) - Contenimento dei costi, aumento del fatturato. [...] Sul contenimento dei costi, una prima dimostrazione l’abbiamo avuta nell’ultima sessione di mercato: in attivo tra acquisti e cessioni (una quarantina di milioni), con una diminuzione del monte ingaggi (in due anni del 20%) e una significativa sottrazione pure del peso a bilancio degli ammortamenti dei calciatori, conseguenza di arrivi a Trigoria a parametro zero (Dybala, Svilar, Matic) o prestiti con diritto (Wijnaldum, Camara) [...].

[...] Ora la società vuole mettere mano, e lo sta già facendo, alla seconda faccia della medaglia, ovvero l’aumento del fatturato. Sui diritti televisivi ci sono contratti firmati, i numeri sono quelli, si può sperare in un futuro quantificabile in due-tre anni che possano aumentare, ma per ora i soldi quelli sono e quelli restano. Al contrario si può lavorare per incrementare le tre voci principali dei ricavi: 1) biglietteria che quelli bravi dicono ticketing; 2) merchandising; 3) sponsorizzazioni. A tutto questo, però, bisogna aggiungere i risultati sportivi. Basti dire Champions. [...]

E poi ci sono le sponsorizzazioni. Il ramo d’azienda su cui, ci dicono, la famiglia Friedkin sta ora concentrando le sue attenzioni, in parallelo con la questione stadio che, quando ci sarà, alla voce aumento del fatturato darà una sostanziosa spinta verso l’alto. Dunque, riflettori sugli sponsor. Nel passato esercizio gli introiti da sponsorizzazioni nel primo semestre sono stati di sette milioni, in attesa del bilancio finale, si può ipotizzare un incasso stagionale intorno ai quindici milioni (si tenga presente che la vittoria in Conference ha fatto scattare alcuni bonus). La Roma può vantare ventidue marchi al suo fianco. [...]

Tutto il cucuzzaro fa una cifra tra i ventidue e i ventitrè milioni. I Friedkin puntano ad arrivare a quaranta (perlomeno). Come? Puntando sull’ingresso di nuovi marchi (manca lo sponsor per la manica, il centro sportivo di Trigoria, quando sarà il nome dello stadio di proprietà); assicurandosi un maggiore coinvolgimento di un marchio mondiale come Toyota (non è un caso che, per quello che ci risulta, quando i giallorossi a fine novembre andranno in Giappone per una tournè, parteciperanno anche a una serie di eventi in collaborazione con il marchio automobilistico che vende più auto nel mondo); puntando a un cambio di sponsor tecnico, da New Balance (l’opzione per la terza stagione non sarà esercitata) ad Adidas, un colosso nel settore. [...]

