Dopo la brutta sconfitta ad Udine, Josè Mourinho in vista del match di Europa League in programma giovedì alle 18.45 contro il Ludogorets ha parlato con i suoi ragazzi in maniera pacata e ottimista, queste le sue parole: "E' stata una pessima serata, ma ora possiamo e dobbiamo ripartire per dimostrare il nostro reale valore".

(corrieredellosport.it)

