Il difficile rinnovo di Zaniolo: tutti gli ostacoli da superare

La sosta delle nazionali per la Roma (e non solo) è come sempre uno dei momenti migliori della stagione per fare il punto della situazione sul presente e il futuro. A partire dai rinnovi di quei giocatori che hanno situazioni contrattuali delicate. Come Nicolò Zaniolo, Leonardo Spinazzola, Bryan Cristante e Nicola Zalewski. Naturalmente il tema più importante riguarda Zaniolo. Il primi discorsi partiranno durante la sosta, probabilmente prima del weekend. Sarà uno dei tanti colloqui che Pinto avrà con Vigorelli per impostare una trattativa non certo semplice. Dalla durata del contratto (2027) allo stipendio (circa 4 milioni netti a stagione), fino al possibile inserimento di una clausola rescissoria: tanti temi andranno affrontati in una trattativa che già troppe volte è stata rinviata, per un motivo o per un altro. Di certo la volontà delle parti è quella di riuscire ad accordarsi per proseguire insieme il percorso di crescita sia della Roma sia del ragazzo che sta finalmente ritrovando la condizione pre-infortuni.

(corsport)