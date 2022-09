Il Brasile chiama Ibañez. Addio Italia

IL TEMPO - Ha aspettato il Brasile e alla fine la chiamata è arrivata. Il Ct Tite ha diramato le convocazioni per le amichevoli della Seleçao contro Ghana e Tunisia, in programma il 23 e il 27 settembre. Il tecnico ha chiamato 26 giocatori e tra questi figura il giallorosso Roger Ibañez, oltre ai bianconeri Danilo, Alex Sandro e Bremer. Sia per il centrale romanista che il nuovo difensore della Juve si tratta della prima convocazione. Il classe ’98 della Roma chiude così definitivamente le porte alla Nazionale italiana che si era attivata in passato per renderlo convocabile per il Ct Mancini. «Abbiamo parlato con i tecnici delle giovanili e guardato le sue partite. Ho contattato anche Mourinho che è stato di grande aiuto. Ibanez può giocare sia con una linea a 3 che a 4, a volte anche terzino. La sua crescita è fondamentale», ha spiegato Tite. «Oggi è uno dei giorni più belli della mia carriera. Sognavo di indossare la maglia della nazionale brasiliana fin da bambino, e questo 9 settembre è diventata realtà. Frutto di un grande lavoro e grazie al coinvolgimento di più persone. Un traguardo per tutti! Felicità immensa»: sono le parole con cui il difensore della Roma ha espresso tutta la sua felicità per la convocazione.