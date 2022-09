Il baco del Var che si mangia l'ultimo uomo

Che il rischio esistesse lo sapevano tutti: era solo rimasto sommerso, per questo la Fifa ha avuto fretta di introdurre il fuorigioco semiautomatico al Mondiale. E invece la zona d'ombra s'è manifestata nel modo più rumoroso: cancellando a tempo scaduto il gol dellache ribaltava lo 0-2 iniziale della. Insomma, il modo migliore per farne un caso di interesse globale.segna, l'arbitroconvalida, il Varlo richiama: fuorigioco diche non tocca il pallone ma prova a prenderlo. Nel dopo partita scoppia il caso:parla di un giocatore,, che avrebbe tenuto in gioco tutti.Un errore grave. Gravissimo. "Non avevamo l'immagine di quella telecamera", hanno spiegato gli arbitri, costernati, imbarazzati da un errore inspiegabile. La nota ufficiale dell'Aia non spiega molto ma il problema è un altro. Il motivo è semplice: il reticolo per determinare il fuorigioco, le famose linee che vediamo quando un gol viene annullato per posizione irregolare, può essere tracciato solo sulle immagini di 5 telecamere. E sono quella di bordo campo, le due posizionate a 16 metri dalla porta e quelle della goal line technology. Stop. E Candreva era fuori dall'occhio di queste cinque.E magari fare come alla vecchia maniera:. Sì, perché il sospetto - anzi, di più - è che Trinchieri fosse correttamente allineato con l'ultimo uomo della Salernitana e per questo avesse tenuto bassa la bandierina.