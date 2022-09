Ibanez più Matic e super Cristante: ora la Roma è loro

Da quando è arrivato alla Roma Mourinho si è affidato ad alcuni senatori a partire da Rui Patricio, passando per Smalling e Mancini, fino ad arrivare a Pellegrini. Nell'ultimo periodo, però, stanno aumentando di considerazione Ibanez, Cristante e Matic.

Il centrale brasiliano sta diventando sempre più affidabile: "È cresciuto moltissimo – ha detto pochi giorni fa l'allenatore – diventando un giocatore completamente diverso rispetto a quello visto lo scorso anno. Oltre a difendere bene, adesso non butta nemmeno più la palla in impostazione".

Anche Cristante è stato promosso a pieno voti. A Trigoria è considerato un leader e, se in estate sarebbe potuto andare via, ora il suo futuro sembra solamente giallorosso ,motivo per cui Tiago Pinto è al lavoro per il rinnovo.

Situazione differente per Matic, arrivato nella Capitale in estate. Il serbo è sempre stato uno dei pupilli di Mourinho e, dopo averlo già avuto nel Chelsea e nel Manchester United, lo ha rincontrato anche nella Capitale. Il centrocampista deve ancora ambientarsi pienamente, ma la Roma potrebbe diventare presto sua.

