I VOTI DEGLI ALTRI - Dybala 'cambia la partita', Belotti 'attaccante completo' , Zaniolo 'griffe d'autore'

Prima gioia europea della stagione per la Roma, che batte l'Helsinki sulle ali di Paulo Dybala. Decisivo, ancora una volta, l'argentimo, che indirizza la gara al primo pallone toccato: "Un solo concetto. Cambia la partita appena entra in campo. E non soltanto per il gol segnato dopo 69 secondi dal suo ingresso." (La Gazzetta dello Sport). Primo gol in giallorosso per Andrea Belotti, autore di una prestazione completa: "Porta a casa un rosso che mette in discesa la gara, regala diversi assist ai compagni e alla fine spinge la palla in rete: partita da attaccante completo" (Il Tempo). Serata segnata anche dal ritorno di Nicolò Zaniolo, auotore di due assist: "La spasmodica voglia che già lo aveva spinto a esserci in Toscana si palesa in breve: smania per sbloccarla, ma strozza il mancino su Hazard. Allora va a sinistra e sfodera due percussioni con altrettanti assist vincenti. Griffe d’autore." (Il Romanista). Positiva anche la prova di Nemanja Matic: "Il professore serbo sbaglia poco. E chiude le linee di passaggio ai finlandesi." (Il Messaggero)

LA MEDIA-VOTO DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (Il Messaggero, Corriere dello Sport, Gazzetta dello Sport, Il Tempo, Corriere della Sera, La Repubblica, Il Romanista)

Rui Patricio 6,08

Mancini 6,07

Ibanez 5,93

Vina 6,07

Karsdorp 6,14

Cristante 6,21

Matic 6,57

Spinazzola 6,21

Pellegrini 6,71

Zaniolo 7,07

Belotti 7,00

Dybala 7,50

Smalling 6,07

Camara 6,25

Bove 6,00

Abraham 6,00

Mourinho 6,50

IL MESSAGGERO

Rui Patricio 6

Mancini 6

Ibanez 6

Vina 6

Karsdorp 6

Cristante 6

Matic 6,5

Spinazzola 6

Pellegrini 7

Zaniolo 7

Belotti 7

Dybala 7,5

Smalling 6

Camara 6,5

Bove 6

Abraham ng

Mourinho 6,5

