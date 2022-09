Contro l’Atalanta un altro tutto esaurito, in mezzo ci sarà l’Helsinki ed è probabile che si arrivi al sold out anche in Europa League. Gli abbonamenti venduti per le partite di Coppa sono 40mila ed arrivare a quota 58mila, con i biglietti staccati, è un risultato che non tutti ritenevano possibile. Sono rimasti tagliandi in Monte Mario Laterale Nord.

(gasport)