Guarda la Lazio mentre guida l’autobus: “Un’inchiodata per ogni gol subito”

A Roma un autista è stato sorpreso a guidare un autobus della linea 881 mentre guardava la partita tra Midtjylland e Lazio, valida per la seconda giornata della fase a gironi dell'Europa League. ATAC ha deciso di sospendere il protagonista della vicenda in seguito alla segnalazione di un passeggero che ha immortalato la scena. Nello scatto si vede il conducente con le mani sul volante, ma con lo sguardo concentrato sullo schermo. "Guidava e ogni tanto si faceva cascare l’occhio sul cellulare per seguire la partita. La foto l’abbiamo scattata all’altezza di via Gregorio VII", dichiarano i passeggeri. Inoltre sono state segnalate brusche frenate in corrispondenza degli eventi principali del match. Ora starà all'autista difendersi davanti alla commissione disciplinare dell'azienda.

(La Repubblica)