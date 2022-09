Gualtieri annuncia: a ottobre il progetto stadio

IL TEMPO (A. AUSTINI) - Incontro e annuncio. La serata di ieri è servita alla Roma anche per il suo futuro: il sindaco Gualtieri si è visto all’Olimpico prima del match con Dan e Ryan Friedkin e il Ceo Pietro Berardi, che gli hanno confermato l’intenzione di presentare a breve lo studio di fattibilità per il nuovo stadio giallorosso da costruire a Pietralata. L’obiettivo è ottenere la convocazione della conferenza dei servizi, da cui partirà l’iter che poi porta al pubblico interesse «I Friedkin - spiega Gualtieri durante l’intervallo della sfida contro l’Helsinki - mi hanno appena comunicato che ad ottobre la Roma presenterà ufficialmente il progetto stadio a Pietralata e noi siamo molti contenti e soddisfatti.Con serietà lo esamineremo attentamente». Dopo anni di lavoro sprecato per Tor di Valle, si sta quindiperaprireilnuovoiter burocraticoe si ricomincia tutto da capo. Lo studio di fattibilità, predisposto dallo studio Gau dell’architetto Gino Zavanella per conto della Roma, svelerà finalmente tutti i dettagli dell’impianto pensato dai Friedkin, compresile opere previste per la viabilità, ma non ancora il disegno architettonico che verrà messo a bando tra almeno due studi internazionali (due archi-star americane in pole). La Roma vuole costruire uno stadio da 55-60 mila posti,con una zona commerciale più ristretta rispetto a quella proposta dal vecchio club a Tor di Valle, e poco altro attorno. I terreni sono di proprietà pubblica, si tratta dell’area dove sarebbe dovuto sorgere il vecchio Sdo, mai costruito. Uno dei nodi da sciogliere riguarda proprio il diritto eventuale degli ex proprietari dei terreni allora espropriati: qualcuno si è giàmossoin tribunale in via preventiva. «Vedremo - spiega a tal proposito Gualtieri - noi abbiamo esaminato tutti gli aspetti giuridici del tema e siamo fiduciosi. Il nuovo stadio sarà pronto nel 2025/26? Speriamo nei tempi più rapidi possibili. Non ne ho idea, dovete avere pazienza e vedere il progetto». La strada sarà lunga, ma stavolta almeno la congiuntura politica sembra esserci.