Gualtieri: «A ottobre il progetto Pietralata»

La notte europea, sia pure tenuta a battesimo in casa dai modesti finlandesi dell'Helsinki, ha sempre un sapore particolare. Così a santificarla ci ha pensato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, che è stato ospite dei Friedkin in tribuna autorità. Ed è proprio grazie al feeling che si è creato col Primo Cittadino della Capitale, che i proprietari del club giallorosso adesso puntano al terzo, vero obiettivo della loro gestione. Dopo aver già vinto un trofeo ed essere riusciti a ottenere il "delisting", salutando la Borsa, il prossimo traguardo è chiaro: la costruzione dello nuovo stadio di proprietà. Area individuata, com'è noto, è quella di Pietralata, che ieri, appunto, ha avuto una ulteriore benedizione da Gualtieri. Nell'intervallo della partita, infatti, il sindaco ha rilasciato alcune brevi dichiarazioni, che però hanno avuto modo di confermare tutto quanto i tifosi stavano aspettando. «I Friedkin mi hanno appena comunicato che ad ottobre la Roma presenterà ufficialmente il progetto stadio», dice il sindaco, che ha vicino l'ad Pietro Berardi. «Come sempre, è un piacere salutare pan e Ryan Friedkin, cosi come Berardi. La cosa importante, comunque, è che hanno deciso di anticiparmi che il prossimo mese la società presenterà il nuovo progetto per il nuovo impianto, che sorgerà a Pietralata. Questa notizia ci rende molto contenti e soddisfatti. Lo esamineremo con serietà ed attenzione». Molto presto, infatti, la Roma presenterà uno studio di fattibilità per ottenere la convocazione della conferenza dei servizi, da cui partirà l'iter che poi porterà alla dichiarazione di pubblico interesse da parte dell'amministrazione comunale. La famiglia Friedkin, d'altronde, è pronta investire oltre quattrocento milioni per il nuovo stadio.

(gasport)