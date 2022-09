Graziani: «Dybala diverte sempre. E quando sarà al 100 per 100...»

Ciccio Graziani è sicuro: “Quest’anno la Roma giocherà per un posto tra le prime quattro. Mi auguro che i giallorossi siano la vera sorpresa della stagione“. Soprattutto con un Dybala così decisivo contro il Monza con un paio di guizzi dei suoi. “Scudetto? Per ora non ne parlo...”

Come ha visto la prima doppietta di Dybala con la Roma?

È stata splendida, l’argentino ha offerto una grande prestazione all’Olimpico, deliziandoci con grandi giocate. Il primo gol è stato stupendo, un colpo dei suoi, uno di quelli che hanno fatto innamorare i tifosi della Juve, mentre il secondo è stato di rapina.

È arrivato anche Belotti.

Se avesse segnato martedì sarebbe venuto giù lo stadio. È uno che se hai bisogno lo puoi rischiare, anche se ci vorrà un po’ per vederlo in forma. La Roma ha fatto un grande affare comunque.

Anche Paulo non è ancora al 100%.

Già, e questo fa tutta la differenza del mondo. Dybala in questo momento si sta allenando, sta giocando, quindi è chiaro che la condizione non può essere ancora quella dei giorni migliori, ma quando uno è forte, ha tecnica e qualità, questi sono i risultati.

(gasport)