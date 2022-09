Gran gol e assist: Dybala trascina la Roma al successo

È il destino dei campioni, l’enorme responsabilità che deriva dal possedere così tanto talento e cercare sempre di metterlo a disposizione dei compagni. Un onere che in alcuni casi può essere complicato da gestire, ma se ti chiami Paulo Dybala tutto può apparire più semplice, naturale, genuino. Ogni tocco al pallone è una carezza, ogni passaggio contiene un’idea, ogni tiro un tocco di genio. L’argentino disegna calcio anche quando attorno a lui le cose non sembrano girare a meraviglia, anche quando i compagni faticano a trovare la via, ci pensa lui a indicarla. Ben 80 minuti di gioco per Dybala, prima di lasciare il campo nel finale a Belotti, che hanno giustificato il prezzo del biglietto, sia per il pubblico di casa, che ha potuto ammirare da vicino un talento infinito, ma soprattutto per gli oltre 3000 tifosi giunti dalla Capitale, che anche quando la partita non sembrava promettere nulla di buono, hanno trovato conforto e speranza in ogni pallone toccato dall’artista argentino.

(La Repubblica)