Gli scacchisti. Si studiano, si ingabbiano. Altra sfida tra Mou e Gasp

José Mourinho è stato zitto, mentre Gasperini ha illustrato in conferenza stampa una sfida che può valere per entrambe il primo posto. A Trigoria si sussurra che la tensione sia quella dei giorni più caldi. Il portoghese ha blindato la squadra ancora più del solito, raccomandando a tutti massima concentrazione. Per Mou quella con l’Atalanta non è una sfida come le altre, così come il duello con Gasperini è una partita a scacchi. La stima fra i due è alta sin dai tempi dell’Inter e il Genoa. Due allenatori che si rispettano, nel tempo si sono studiati e temuti. Che sanno cambiare: "Oggi Mourinho - ha detto ieri il collega - gioca con la difesa a tre che per gran parte della carriera non era stata nelle sue corde: va sempre avanti, si sa rinnovare continuamente".

(gasport)