Gasperini «L’anno scorso? Ora è diverso»

IL TEMPO - «Sarà un test formidabile, affrontiamo una squadra forte, molto fisica che ha aggiunto una qualità straordinaria. Mourinho è un grande allenatore e non lo scopro certo io: ha una grande capacità di rinnovarsi e di trasmettere un entusiasmo eccezionale alla piazza in cui va ad allenare». Così Piero Gasperini ha parlato alla vigilia di Roma-Atalanta. Quella di stasera sarà una sfida tra due squadre che puntano alle posizioni di vertice. «Essere primi dopo sei giornate è un bellissimo traguardo ed è un grande merito di questi ragazzi per come hanno interpretato questo inizio di stagione. Però sappiamo che il campionato è all’inizio ed è ancora tutto da decifrare - ha aggiunto - abbiamo visto che tutte le partite sono molto difficili». «Noi siamo in questa posizione con grande umiltà, dobbiamo capire anche noi cosa possiamo fare. E sotto questo aspetto sarà un bel test prima della pausa per le nazionali, anche se solo dopo la sosta di novembre si potrà capire meglio la forza di questo campionato», ha concluso Gasperini. Sulle due partite perse lo scorso anno con i giallorossi: «Ci sono tanti episodi particolari e quelle due gare ci sono rimaste un po’ così, senza togliere nulla a loro. Adesso la Roma ha preso Dybala, dà un valore straordinario ai giallorossi. Mourinho ha trasmesso un entusiasmo eccezionale, ha risvegliato una piazza fantastica, genera questo tipo di entusiamo».