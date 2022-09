Gasperini: ” È una classifica fantastica”

La gioia del Gasp è densa di consapevolezza: la sua Atalanta all’Olimpico ha giocato più di sciabola che di fioretto, incassando i colpi della Roma prima di sferrare il proprio – letale – con una perla di Scalvini. Gasperini l’aveva preparata così e ora avrà quindici giorni di tempo per godersi l’aria purissima della vetta. “La classifica è fantastica” ha ammesso, soprattutto perché “c’è stato un bel rimpasto in estate e stiamo lanciando nuovi giovani. Percepisco entusiasmo. Ora stiamo facendo una grande fase difensiva dopo che per tanto tempo ci avete detto che segnavamo tanto ma eravamo squilibrati – ha aggiunto il tecnico – Una cosa è certa: per rimanere lassù serve fare un altro tipo di calcio. Con difesa e contropiede non vinci“.

(Corsport)