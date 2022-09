Fiorentina, Igor: "Con l'arrivo di Dybala la Roma lotterà per lo scudetto"

TUTTOSPORT - Igor, difensore della Fiorentina, ha rilasciato un'intervista in esclusiva al quotidiano. Tra i vari temi trattati, il brasiliano si è soffermato anche sulle ambizioni della Roma e sull'acquisto di Paulo Dybala. Le sue parole: "Alla Juve stanno ricostruendo, ma restano sempre forti. L’operazione che più mi ha sorpreso è l’addio di Dybala, mai avrei immaginato che la Juve rinunciasse a uno dei suoi simboli e idoli né che lui restasse in Italia. La Roma col suo acquisto lotterà per lo scudetto assieme a Milan e Inter".