Fenomeno Dybala

Ci sono notti in cui ci si sveglia e non si riesce a prendere più sonno perché ci si chiede: «Avrò preso la decisione più giusta?». Ecco, alla Roma possono dormire sonno tranquilli con Paulo Dybala. Le qualità tecniche non sono mai state messe in discussione, ma i continui infortuni rischiavano di frenarne il rendimento. Su questo fronte, la Joya sta dando grandi garanzie e i numeri confermano che può giocare sempre. Il suo rendimento con la maglia della Roma è super, infatti solo Batistuta ha avuto un impatto migliore nel suo primo anno: in 8 partite Dybala ha realizzato 4 reti e fornito 2 assist, mentre il Re Leone mise a segno 9 gol. Abraham, ad esempio, era a quota 3 gol e 2 assist, Salah a 3 gol, Dzeko un gol, Gervinho 3 gol, Osvaldo 4 gol e un assist, Borriello 3 gol e Toni 3 gol. In Argentina credono di aver ritrovato la Joya dei tempi più belli e le aspettative per le due amichevoli con la nazionale sono molto alte. Dybala si sente a casa e vorrebbe sdebitarsi con il popolo giallorosso non solo sul campo, ma anche prendendosi cura dei più piccoli: presto, infatti, è prevista una collaborazione con Roma Cares.

"Ho scelto la società giallorossa perché credo in questo progetto", ha detto il calciatore in un'intervista a Soccerbible.com. Il matrimonio con la Roma può durare a lungo e proprio per questo a Trigoria possono dormire sonni tranquilli. L'arrivo di Dybala deve essere considerato solo un grande affare.

(gasport)