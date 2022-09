Femminile, giallorosse ko con la Juve: la supersfida di Serie A decisa dal gol di Cernoia

IL TEMPO (M. VITELLI) - Nella supersfida con la Juventus la As Roma femminile lascia sul campo un’ottima impressione e i tre punti. In casa delle bianconere finisce 1-0, ma la squadra di Alessandro Spugna, dominando la partita, dimostra di poter dire la sua anche in questa stagione. A condannare la Roma, un tiro-cross di Cernoia ad inizio ripresa che beffa Ceasar. L’espulsione di Giugliano al 65’ complica ancora di più la situazione e nonostante il forcing finale, che partorisce le occasioni di Bartoli e Serturini, le capitoline non riescono a trovare il meritato pareggio. «Abbiamo fatto un primo tempo da grande squadra, con almeno tre situazioni favorevoli per fare gol – dice Spugna a fine gara – ma in match come questi non ti puoi permettere di non concretizzare». L’espulsione di Giugliano ha reso le cose più difficili, ma non ha scalfito le certezze romaniste. «Anche in dieci contro undici c’è stata una reazione – continua il mister giallorosso – ovviamente abbiamo rischiato qualcosa, ma aver condotto la partita mi lascia tranquillo. La squadra è in salute, adesso dobbiamo resettarci». La Roma tornerà in campo mercoledì, quando alle 18.30 affronterà in trasferta l’Atletico Sparta Praga per l’andata del secondo turno di Women’s Champions League. Ritorno in programma giovedì 29 settembre alle 14.30 al Tre Fontane.