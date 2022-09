Europa League, nella lista giallorossa non c’è Wijnaldum

Non c’è Wijnaldum nella lista che la Roma ha consegnato alla Uefa per l’Europa League. Il centrocampista olandese è infortunato e non rientrerà prima di gennaio per la frattura della tibia destra e per questo la società giallorossa ha deciso di non inserirlo nella lista dei disponibili per le partite della fase a gironi di EL, che terminerà il 3 novembre. Per il resto nessuna sorpresa, tutti i calciatori della prima squadra inseriti in lista e degli Under inseriti nella lista B. Si è chiusa intanto la campagna abbonamenti per le coppe con numeri record: sono infatti 40mila gli abbonamento sottoscritti, 4mila in più rispetto al campionato.

(corsera)