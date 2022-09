Ora è ufficiale, la Roma a novembre andrà in Giappone per partecipare alla seconda EurojapanCup. Partenza il 22, prima partita contro il Nagoya Grampus al Toyota Stadium il 25 e seconda con lo Yokohama F. Marinos il 28 al Japan National Stadium. "Non vediamo l’ora", ha detto Mourinho.

(gasport)