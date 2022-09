Empoli, Zanetti: "Roma attrezzata per lo scudetto, è più pericoloso difendere lo 0-0 e basta. Dybala fuoriclasse, si ferma di squadra"

Come si batte un avversario che, al di là delle difficoltà del momento, ha un grande potenziale?

«Con l’equilibrio e l’umiltà. Non vogliamo e non possiamo essere spettatori del match, dobbiamo mantenere la nostra identità».

Cioè creare gioco senza rintanarsi. Sa che è pericoloso contro la Roma?

«È più pericoloso difendere lo 0-0 e basta: perdo di sicuro. Giocando a modo nostro, abbiamo qualche possibilità. Certo, Mourinho è un allenatore straordinario che può punirti con le ripartenze. Servirà attenzione nella doppia fase, per non concedere troppi spazi aperti. Non possiamo cadere nel tranello».

L’esempio della vittoria del suo Venezia, un anno fa, sarà utile in qualche modo?

«Soprattutto psicologico. Ci può far capire che a volte le piccole possono battere le grandi. Però devo ammettere che quella fu la partita migliore del mio Venezia».

[...]