Empoli, Parisi: "Ammiro Spinazzola, è bello confrontarmi con un grande giocatore come lui"

GASPORT - Alla vigilia di Empoli-Roma, sfida valida per la sesta giornata di campionato e in scena domani sera al Castellani, il terzino del club toscano Fabiano Parisi ha rilasciato un'intervista al quotidiano sportivo, in cui ha raccontato le sue caratteristiche. Uno stralcio delle sue dichiarazioni:

Fabiano, cosa è cambiato per lei dalla gestione di Andreazzoli a quella di Zanetti?

«Zanetti tiene i terzini più alti già quando iniziamo l’azione dal basso, mentre con Andreazzoli dovevo contribuire alla partenza della manovra restando dietro. Le altre richieste sono molto simili». [...] Lei è al centro di voci di mercato. Questa può essere la stagione del suo lancio definitivo?

«Deve essere l’anno della consacrazione. Per fortuna ho potuto svolgere tutta la preparazione senza intoppi, a differenza delle due stagioni precedenti. Non penso al mercato, ma a giocare bene con l’Empoli: questa è la società ideale per i giovani perché ti fa crescere senza pressioni e ti consente di sbagliare. L’altro grande obiettivo è quello di entrare nel gruppo della Nazionale. Spero che Mancini mi dia un’occhiata». A proposito di Nazionale, do-mani nella partita con la Roma sfiderà Spinazzola.

«L’ho sempre ammirato: veloce, tecnico, destro, sinistro. Fu grandioso all’Europeo. E’ bello confrontarmi con un grande giocatore come lui». [...]