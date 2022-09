Claudio Lotito è senatore. Il presidente della Lazio ha vinto la sfida nel collegio uninominale del Molise in cui è stato candidato dal centrodestra in quota Forza Italia. [...] Lotito ha passato l'intera scorsa legislatura a protestare e presentare ricorsi contro l'esclusione dal Senato. "Ho messo in questa campagna elettorale cuore e passione, non tradirò la fiducia dei molisani", ha dichiarato.

(larepubblica.it)