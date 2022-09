El Shaarawy va veloce: punta l’Inter e il rinnovo

Testa bassa e lavorare, sodo, sacrificando i giorni liberi per mettere alle spalle l’ennesimo infortunio arrivato nel momento migliore, proprio quando tutto stava girando per il verso giusto. Adesso Stephan El Shaarawy scalpita, non vede l’ora di tornare a disposizione e nelle ultime due settimane ha lavorato duramente per essere di nuovo pronto a scendere in campo per Mourinho. Partendo da riserva, è vero, ma con l’obiettivo di sfruttare ogni chance per essere utile alla causa giallorossa. E meritarsi la conferma. [...] Da sabato prossimo comincerà la vera stagione di El Shaarawy, un cammino che dovrà portarlo a prestazioni positive per raggiungere il suo grande obiettivo: meritarsi la conferma alla Roma. Il Faraone è l’unico giocatore in rosa che è in scadenza di contratto nel giugno del 2023 e che non ha un’opzione per il rinnovo. Starà a lui meritarsi la conferma, lottare e sudare in campo per spingere Pinto e Mourinho a creare ancora in lui.

(corsport)