El Shaarawy e Kumbulla dopo la sosta. Camara: “La mia grande occasione”

Dall’Olympiacos, la squadra greca in cui giocava prima del suo passaggio in giallorosso, all’Olimpico. Mady Camara ha avuto il suo piccolo “assaggio” di Roma sugli spalti durante la sfida con il Monza ed è rimasto impressionato dal colpo d’occhio. “Sono molto contento di essere qui. La Roma rappresenta una grande opportunità per me” ha detto ai canali del Club. Il neocalciatore giallorosso, che è chiamato all’impresa di non far rimpiangere troppo l’infortunio di Georginio Wijnaldum, la mazzata dell’inizio di stagione giallorosso insieme con l’infortunio alla spalla di Nicolò Zaniolo. Le altre notizie della giornata di Trigoria riguardano l’unica nota stonata della serata del Dybala show con il Monza: gli infortuni di El Shaarawy e Kumbulla. Per l’attaccante gli accertamenti hanno evidenziato una lesione al muscolo psoas della coscia sinistra. Quanto al difensore, il problema riguarda una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra. Alla Roma, mancheranno due pezzi importanti a settembre. A questo punto, infatti, si può ritenere che l’indisponibilità possa essere di due-tre settimane. È probabile che si possa ipotizzare un ritorno a disposizione di Mourinho dopo la sosta per le nazionali di fine settembre.

(gasport)