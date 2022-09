Ecco il fuorigioco semiautomatico: "Mai più casi Candreva"

Siamo vicini al SAOT. Il fuorigioco semiautomatico sarà presto in Serie A. "Il comunicato che pubblicammo, racconta Rocchi, fu per fare chiarezza sull'accusa del mancato utilizzo di una telecamera, che non avevamo nelle nostre disponibilità. Non si ripeterà perchè ci saranno strumenti in futuro che ci aiuterannno". L'idea è quella di lanciare il SAOT intorno a metà ottobre. Se i test daranno sviluppi soddisfacenti sembra un traguardo possibile. "Ad inizio stagione avevo chiesto agli allenatori di moderarsi, se smettessero di parlare di arbitri nelle 12 ore successive, il giorno dopo non avremmo tante polemiche. Ho chiesto agli arbitri di essere inflessibili quando il comportamento va oltre" ha concluso il designatore Gianluca Rocchi.

(gasport)