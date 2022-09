E Zaniolo canta “Grazie Roma” con Venditti

Nicolò Zaniolo è stato ospite del concerto all’Auditorium di Venditti e De Gregori ed è salito sul palco. E’ successo venerdì quando lo hanno invitato per cantare insieme “Grazie Roma“. Nicolò ha accettato e, con una spalla immobilizzata, ha intonato la canzone. L’esibizione ha fatto il pieno di applausi e in poche ore è diventata virale sul web. Poi su Instagram ha scritto “Bellissima serata“. Non sarà protagonista a Udine. Mou schiererà la stessa formazione di Torino con Pellegrini e Dybala a supporto di Abraham.

(Il Messaggero)