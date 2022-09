Paolo Zanetti ha chiesto coraggio ed identità: “Abbiamo rispetto della Roma, ma non vogliamo fare barricate. Poi magari l’avversario ce le imporrà. Non vogliamo essere spettatori, sarebbe una sconfitta sicura. Servirà cuore e organizzazione per respingere gli attacci di un avversario forte“. Poi aggunge: “La Roma è forte, ma una piccola può battere una grande e ci dobbiamo credere', il nostro pubblico è l'uomo in più“.

(gasport)