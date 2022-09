È sempre Primavera: Volpato, Missori e tante giovani stelle per crescere e conquistare Mourinho

La delusione finale dello scorso anno è stata già messa da parte. (...) La Roma Primavera è partita benino in campionato, dieci punti in cinque partite, con il solo scivolone intento con il Bologna e le nettissime vittorie su Atalanta (4-1) e Napoli (5-1). (...) Ma se Cassano e Satriano si stanno mettendo in mostra, ci sono altri giocatori che hanno rubato l’occhio, soprattutto a Mourinho. Tra questi quelli che hanno già esordito in prima squadra come Missori, Keramitsis e Volpato, ma anche quelli che spesso e volentieri ballano tra la Primavera e i grandi: il capitano Faticanti, i difensori Oliveras e Louakima, il mediano Tahirovic, l’ala destra Joao Costa. E poi ci sono i vari Cherubini, D’Alessio, Pagano e il portiere Baldi, tutti giovani ma molto promettenti in grado di portare in alto la Primavera.

(gasport)