Dybala volato negli Stati Uniti: Mourinho lo riavrà a 48 ore dall’Inter

La Roma saluta Paulo Dybala e Lorenzo Pellegrini oltre ad altri 10 calciatori partiti per le rispettive nazionali. L’argentino ha dato forfait nella partita di domenica contro l’Atalanta per un risentimento al flessore sinistro. Durante il riscaldamento ha sentito riacutizzarsi un piccolo dolore riscontrato nei giorni scorsi dopo la gara contro l’Helsinki e Mourinho ha preferito spedirlo in tribuna. Dodici ore dopo era su un volo diretto in Florida per aggregarsi alla nazionale che disputerà le due amichevoli contro l’Honduras a Miami e la Giamaica a New York in preparazione del Mondiale. I medici della Albiceleste valuteranno l’infortunio, ma è probabile che Paulo resti negli Stati Uniti anche perché non si sarebbe sottoposto a un viaggio di otto ore per rientrare immediatamente in Italia. Scongiurato, dunque, un lungo stop, ma la partenza ha spiazzato Mourinho. Il tecnico era certo di averlo a disposizione per le successive due settimane. Differente il caso Pellegrini che ha giocato tutta la partita contro l’Atalanta con un problema al flessore sinistro. Anche lui ha raggiunto la Nazionale a Coverciano, ieri si è allenato a parte ma è possibile che rientri nelle prossime ore. Gli azzurri disputeranno due gare di Nations League contro Inghilterra e Ungheria. Pellegrini non correrà rischi e se sarà necessario rientrerà a Roma per sottoporsi alle terapie.

(Il Messaggero)