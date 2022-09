Dybala risparmiato: Mourinho lo valuta per l’Inter

L’attenzione dei tifosi giallorossi durante le partite dell'Argentina in questa sosta era su Paulo Dybala: giocherà da titolare, da riserva oppure riposerà? Risposta: è rimasto in tribuna e da lì ha assistito alla vittoria dei compagni. In campionato ha saltato Roma-Atalanta, fermandosi nel riscaldamento per un problema al flessore sinistro. L’Argentina lo ha comunque convocato e trattenuto, dopo le visite mediche. Mourinho è di sicuro contento che Dybala non abbia giocato rischiando di peggiorare la sua condizione in Nazionale. Lo è meno del doppio viaggio intercontinentale, visto che poi il giocatore non è stato impiegato. La decisione finale per la sua partita contro l'Inter sarà presa nelle prossime ore, quando anche lo staff medico giallorosso avrà valutato le sue condizioni.

(Il Messaggero)