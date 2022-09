Dybala in gruppo: è pronto a sfidare l'Inter, la sua squadra mancata

LEGGO (F. BALZANI) - Si è allenato in gruppo e forse giocherà qualche minuto contro la Giamaica. Dybala è tornato, in tempo per la sfida all'Inter che in estate l'ha sedotto e abbandonato. La Joya ieri ha svolto la prima seduta con Messi e compagni ma difficilmente giocherà più di un tempo nell'ultima amichevole. Smaltito l'affaticamento al flessore sinistro che ha portato l'ex juventino a saltare la sfida con l'Atalanta. Quella con l'Inter ha un sapore particolare. A luglio, infatti, i nerazzurri avevano raggiunto un accordo con Dybala fresco di addio alla Juve. Si attendeva solo l'ufficialità. Poi è arrivato Lukaku e la trattativa si è arenata. Paulo ha aspettato, si è presentata la Roma di Mourinho e l'argentino ha stracciato la promessa di matrimonio di Marotta. A Milano (e Torino) già si mangiano le mani, ma l'obiettivo di Dybala è far crescere il rimpianto a dismisura. A partire dalla gara di San Siro di sabato. L'argentino avrà solo l'allenamento di venerdì a disposizione, ma la Roma e gli altri club tenteranno fino all'ultimo di organizzare un charter e far tornare in anticipo i convocati italiani.