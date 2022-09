Dybala in campo negli USA: Mourinho preoccupato per l'Inter

José Mourinho è in ansia per Paulo Dybala e molto probabilmente lo sarà fino al suo ritorno a Roma. L'Argentina sfiderà mercoledì a New York alle 2 la Giamaica e solamente il giorno dopo la Joya sarà a disposizione per lo Special One, ovvero a 48 ore della partita con l'Inter. L'Albiceleste ha già disputato un'amichevole (3-0 contro l'Honduras), ma il ct Lionel Scaloni ha deciso di spedire Dybala in tribuna per non rischiare e per permettergli di recuperare al meglio dall'infortunio al flessore accusato nel riscaldamento di Roma-Atalanta: "Non volevo rischiarlo, giocherà la prossima partita". Secondo lo staff medico dell'Argentina, il calciatore è ristabilito e potrà prendere parte a Inter-Roma senza problemi, ma sarà compito di Mourinho valutare il da farsi. Ad esempio, infatti, potrebbe partire anche dalla panchina contro i nerazzurri.

(Il Messaggero)