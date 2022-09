Dybala entra e sblocca tutto, segna pure Belotti: Helsinki battuto

Era una festa, mancava lo champagne: ci ha pensato Paulo Dybala, che ha offerto bollicine al fantastico pubblico dell’Olimpico. Il ricordo della sconfitta in Bulgaria al debutto nel torneo era ancora vivo e l’inferiorità numerica dei finlandesi, in dieci dal 14’, pareva non bastare a garantire una serata tranquilla. E allora nella ripresa Dybala, inizialmente in panchina, è entrato in campo e dopo un minuto e nove secondi ha pescato l’angolino dal limite stappando la partita: champagne per tutti e fine dell’ansia. L’espulsione di Tenho, per aver interrotto fallosamente la corsa di Belotti verso la porta, era arrivata molto presto mettendo in discesa la prova dei giallorossi. L’Helsinki ha organizzato un’orgogliosa resistenza, una trincea vecchio stile che ha creato qualche difficoltà iniziale ai giallorossi e ha perfino sfiorato il vantaggio con un colpo di testa di Hoskonen che ha scheggiato il palo. Mourinho, consapevole che tre centrali difensivi erano uno spreco, è passato al 4-2-3-1. Nella ripresa Dybala ha risolto la questione in fretta e poi, grazie a due iniziative di Zaniolo (buon rientro), sono arrivate le reti di Pellegrini e Belotti. Adesso la Roma, in attesa di mettere le cose a posto all’Olimpico con il Ludogorets, sfiderà due volte il Betis: in palio il primo posto del girone. Ma nonsolo: come accaduto l’anno scorso, la squadra di Mourinho può lasciare anche in Europa tracce evidenti della sua crescita.

(gasport)