Dybala è ok, ma sarà gestito in funzione della Coppa

Se si eccettuano i noti infortuni (Wijnaldum, Kumbulla ed El Shaarawy), per la trasferta di Udine José Mourinho ha tutti a disposizione, anche se il turnover che aveva in mente prima della partita col Monza non sarà possibile. Detto che dovrebbero tornare titolari Karsdorp e Spinazzola sulle fasce, è possibile che Paulo Dybala venga gestito durante la partita in funzione anche di giovedì prossimo in Bulgaria contro il Ludogorets. La sensazione è che lo Special One speri che la Roma s’impossessi in fretta della partita per poi consentirgli di fare delle rotazioni a gara in corso. In questo senso potrebbe anche fare il suo esordio a partita in corso Camara, come è facile che trovi spazio Belotti.

(gasport)