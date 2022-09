Dybala e Abraham, l’accoppiata dei sogni

Che tra Tammy Abraham e Paulo Dybala ci fosse del feeling, lo si era capito dalle “coccole”social che si scambiano fuori dal campo. Dopo una partenza relativamente lenta, la coppia d’oro giallorossa si è però accesa anche in campo. A Torino è stato il centravanti inglese a trovare la via del gol, su assist in mezza rovesciata dell’argentino, che non ha esultato (troppo) per rispetto dei suoi ex tifosi: ha esultato, però, il numero 9 che lo ha ringraziato lanciandogli un bacio. Il ringraziamento sul campo, però, è arrivato contro il Monza, con un assist e mezzo per la Joya, che ha realizzato la sua prima doppietta in maglia giallorossa. Stavolta l’argentino ha esultato, davanti ai 60 mila dell’Olimpico. Con Abraham e Dybala Mourinho sta facendo anche da psicologo. All’argentino, finora, ha riservato solo complimenti. Con l’inglese, invece, finora ha usato bastone e carota, come lo scorso anno quando lo ha sempre spronato nonostante i 27 gol segnati alla sua prima stagione in giallorosso. «Ha giocato una partita orribile», il giudizio impietoso dopo il gol di Tammy che ha portato un punto contro la Juventus. “Ha giocato come voglio io, è il mio Tammy. Ha vinto tutti i duelli, ha creato profondità, è stato fantastico“, dopo il match col Monza in cui è rimasto a secco.

(corsera)