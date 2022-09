Dybala con l’Argentina. Adesso la Roma spera che torni in anticipo

Lorenzo Pellegrini ha lasciato il ritiro della Nazionale a causa di un fastidio al flessore, mentre Paulo Dybala è rimasto con l'Argentina. Nella giornata di ieri è ricomparso anche Georginio Wijnaldum, il quale ha aggiornato i fan sul suo recupero in seguito alla rottura della tibia. Se il centrocampista olandese non ci sarà per la sfida contro l'Inter (Mourinho è stato squalificato e quindi toccherà a Foti), il capitano e la 'Joya' dovrebbero essere a disposizione.

Dybala tiene molto alla nazionale, ma a Trigoria incrociano le dita. Il calciatore ha saltato la partita contro l'Atalanta per un fastidio al flessore sinistro e le sue condizioni sono monitorate dallo staff tecnico dell'Argentina. Qualora dovesse svolgere tutto il ritiro, il ventottenne tornerebbe in Italia solo 48 ore prima di Inter-Roma.

Non avrà questi problemi Pellegrini, che inizierà a lavorare a Trigoria dalla prossima settimana. Wijnaldum, invece, rimarrà in Olanda finché non toglierà il tutore: "Sto dando il 100%. Grazie per tutti i messaggi e il supporto. Grazie ai tifosi della Roma, so che è difficile anche per voi perché ero appena arrivato, ma i vostri messaggi mi danno la forza per poter tornare il prima possibile. Speriamo di vederci presto. C’è ancora tempo per fare una bella stagione", il suo messaggio sui social.

