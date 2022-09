Domenica Smalling, Abraham e Dybala dal 1′

Mourinho ieri sera ha risparmiato tre titolari in vista della partita di domenica contro l’Atalanta. Smalling, Dybala e Abraham hanno cominciato la sfida contro l’Helsinki dalla panchina. I due attaccanti durante la sosta del campionato saranno anche impegnati con le nazionali. Il tecnico ha preferito farli riposare, considerando che finora aveva giocato quasi sempre. Tutti e tre torneranno titolari contro l’Atalanta, che attualmente è una capolista. Domenica potrebbe toccare ancora a Celik nel ruolo di terzino destro, al osto di Karsdorp, mentre andranno verificate le condizioni di Zalewski, che ieri non è andato neppure in panchina. Il giovane polacco, convocato dalla nazionale maggiore, è ancora alle prese con il risentimento all’adduttore accusato la scorsa settimana in Bulgaria. Dovrebbe essere confermato Zaniolo, rientrato ieri dopo la lussazione alla spalla.

(corsport)