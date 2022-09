Di Biagio: «Simone, ti basta solo una scintilla. M la Roma è strana e subito ti castiga»

GASPORT - Mascherare l’emozione è complesso: Inter-Roma per Gigi Di Biagio è “la partita”, quella che gli fa rivivere con orgoglio gli anni da calciatore. «Sarà sempre la mia gara. Sarò a San Siro e sarà un tuffo al cuore. Sarò sempre legato ai due club e ai loro tifosi».

Per Inzaghi e Mourinho, invece, non c’è tempo per le emozioni: devono vincere.

«Gara molto delicataper entrambi, pur essendo a inizio stagione: nessuno può permettersi di perdere viste le difficoltà dell’ultimo periodo»

(...)

La Roma, invece, ha ritrovato l’entusiasmo. Peserà l’assenza di Mourinho?

«Per la bellezza della partita, non ci voleva. La Roma è una squadra strana, lo scorso anno non ha fatto un buonissimo calcio però è cresciuta costantemente nella personalità, del saper essere squadra, nella voglia di lottare e soffrire. La mentalità che ha portato Mou fa la differenza. Come la qualità di Dybala, Zaniolo e Pellegrini».

Ecco, Dybala: è trasformato.

«La postura è diversa da quella degliultimimesi alla Juve.Pauloè un argentino, ha bisogno di passione e calore e Roma ti fa appassionare ed emozionare. Basta vedere la faccia di Dybalanel giorno della presentazione: era esterrefatto, meravigliato. Roma è adatta per lui: è felice, ha voglia di divertire e divertirsi. Ha tecnica sopraffina che gli permette di fare sempre la differenza».

Per Zaniolo sarà l’anno della consacrazione?

«La speranza è quella: per la Roma, per l’Italia, per lui stesso. Ha capito la responsabilità che ha in questa città e l’importanza che ha come simbolo per i tifosi».

(...)