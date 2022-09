Debutta Svilar: «Sono eccitato». Dubbio Camara-Bove

La Roma è pronta ad affrontare il Ludogorets, ma Mourinho deve fare i conti con molti infortuni: oltre a Wijnaldum, Zaniolo, El Shaarawy, Kumbulla e Darboe mancheranno anche Abraham e Karsdorp. L'inglese non ha recuperato al 100% dal colpo alla spalla subito contro l'Udinese, mentre l'olandese convive da qualche giorno con un leggero fastidio al ginocchio.

Il centravanti, quindi, sarà Belotti, mentre sulle fasce spazio a Celik e Zalewski. In mezzo al campo uno tra Camara (favorito) e Bove al fianco di Cristante. In porta giocherà Svilar e davanti a lui sono confermati Mancini, Smalling e Ibanez. L'estremo difensore è pronto a debuttare in gare ufficiali con la Roma e ieri ha espresso le sue sensazioni in conferenza stampa: "Sono molto eccitato, sarà una partita difficile, come tutte quelle europee". Alle spalle del Gallo, invece, agiranno Dybala e Pellegrini.

Buone notizie per Zaniolo: nell'allenamento di ieri ha svolto lavoro differenziato e vorrebbe rientrare il 18 settembre contro l'Atalanta.

(corsera)