Dategli una mano. Dybala continua a trascinare la Roma: Mou chiede agli altri di salire di livello

IL TEMPO (E. ZOTTI) - Non lasciatelo solo. Perché il talento di un campione come Paulo Dybala è un'arma fondamentale per la Roma di José Mourinho ma - ovviamente - non può essere l'unica a disposizione dello Special One. A Empoli la Joya è salita in cattedra e ha indirizzando praticamente da solo il risultato del match, realizzando il gol dell'1-0 e servendo ad Abraham l'assist per il gol che ha consentito ai giallorossi di tornare alla vittoria dopo due sconfitte consecutive. Una partita da fuoriclasse che, per continuare a rendere come nelle prime uscite stagionali (è partito sempre titolare), dovrà essere supportato dal resto del gruppo. Un concetto espresso chiaramente da Mourinho subito dopo la vittoria del Castellani: «Quest’anno l’aspettativa è altissima. Abbiamo preso un giocatore eccezionale, in condizioni normali non giocherebbe nella Roma che non ha economicamente le potenzialità dei super club, dobbiamo crescere sul piano tecnico e tattico. Se vogliono migliorare i giocatori devono accettare la competizione interna, c’è qualcuno che deve imparare a convivere con questo tipo di competitività, alzando il suo livello invece di farsi vedere giù». Nessun riferimento esplicito, ma un messaggio chiaro lanciato ai giocatori: Mou in campo vuole anche altri leader e l'unico modo per essere sicuri di un posto nell'undici titolare è dare ilmassimo. Dopo tutto, è soltanto colpa della sfortuna e dei problemi di infermeria se il tecnico non è ancora stato costretto a fare tagli importanti nelle formazioni schierate da inizio stagione. Gli infortuni di Wijnaldum, Zaniolo, El Shaarawy, Kumbulla, Karsdorp e Zalewski (oltre a Darboe) hanno limitato le scelte dell'allenatore che - eccezion fatta per la prima di campionato - non ha mai avuto a disposizione l'intero organico, trovandosi costretto a fare i conti con la prima vera emergenza della sua gestione. Fortunatamente però dall'allenamento di ieri sono arrivate buone notizie: Zaniolo ha svolto tutta la seduta con i giocatori che non hanno giocato o sono usciti con un minutaggio basso dalla sfida di lunedì sera. Anche Karsdorp sembra aver superato il fastidio al ginocchio sinistro, che gli aveva impedito di essere convocato con Ludogorets ed Empoli, ed è sceso in campo con il resto del gruppo. Ancora individuale invece per Zalewski, alle prese con un affaticamento all'adduttore sinistro: oggi l'esterno svolgerà un test per capire se ci sono le condizioni per portarlo in panchina domani sera. La rifinitura in vista del secondo impegno di Europa League contro l'HJK Helsinki è in programma alle 16.15, alle 15 invece José Mourinho tornerà a parlare nella sala stampa di Trigoria insieme a Nicolò Zaniolo: per il numero 22 si tratta della prima conferenza in assoluto.