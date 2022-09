Cristante ormai ama la Capitale: l’adeguamento è pronto, anche se ci vuole tempo

Il rinnovo di Bryan Cristante con la Roma sembra essere a buon punto. Mourinho non può fare a meno di Cristante e la società giallorossa intende rinnovarlo, il suo attuale ingaggio supera di poco i 2 milioni di euro e punta ad un adeguamento rilevante. I Friedkin hanno dato l'ok e Tiago Pinto sta portando avanti in maniera proficua il dialogo con l’agente Beppe Riso. Un po’ com’era successo con Mancini la trattativa ha tempi lunghi, ma senza sussulti. E i progressi delle ultime settimane allontanano sempre più le voci estive che volevano il Milan interessato al giocatore. E Bryan sta dimostrando con i fatti di gradire questa soluzione: non soffre certo di nostalgia. [,,,]

(Gasport)